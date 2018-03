US-Komiker Tracy Morgan erhält einen Hollywood-Stern

30.03.2018 Los Angeles. Der US-Komiker Tracy Morgan erhält auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood einen Ehrenplatz. Nach Mitteilung der Veranstalter soll der Afroamerikaner am 10. April mit einer Sternenplakette auf dem Hollywood Boulevard verewigt werden. Der Stand-Up-Comedian und Schauspieler Morgan ist vor allem aus TV-Sendungen wie "30 Rock" und "Saturday Night Live" bekannt. Er wirkte in den Komödien "Fist Fight" und "Liebe ohne Krankenschein" mit und verlieh der Bulldogge Luiz in "Rio" seine Stimme.