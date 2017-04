US-Finanzminister fordert Deutschland zu Überschuss-Abbau auf

22.04.2017 Washington. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Deutschland bei der IWF-Frühjahrstagung in Washington mit deutlichen Worten zum Abbau seiner Exportüberschüsse aufgefordert. "Nach unserer Ansicht sind exzessiv hohe Exportüberschüsse, genauso wie Exportdefizite, nicht dienlich, um ein freies und faires Handelssystem zu unterstützen", so Mnuchin. Deutschland hatte im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erwirtschaft. Deutschland müsse reinvestieren und damit für Wachstum sorgen, forderte auch IWF-Chefin Christine Lagarde. Schäuble verteidigt die deutsche Linie unter anderem mit dem Hinweis, die Nachfrage nach Produkten "Made in Germany" sei hoch.