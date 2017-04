04.04.2017 New York. Die Anleger an den US-Börsen haben sich kaum aus der Deckung gewagt. Mit moderaten Gewinnen beendeten sie schließlich einen recht impulsarmen Handelstag. Der Dow Jones schloss mit plus 0,19 Prozent auf 20 689,24 Punkte. Der Kurs des Euro stieg im US-Handel wieder moderat auf 1,672 Dollar.