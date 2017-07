UN-Syrien-Vermittler: Waffenruhe hält im Großen und Ganzen

10.07.2017 Genf. Die am Rande des 20-Gipfels in Hamburg zwischen den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syrien hält nach UN-Angaben weitgehend. Es gebe anfangs immer Gewöhnungsphasen, aber "diese Vereinbarung hält soweit ziemlich gut". Das sagte UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura zum Auftakt der neuen Runde der Syrien-Friedensgespräche in Genf. Der Diplomat gab sich vorsichtig optimistisch. Es seien zwar bis zum Ende dieser Gesprächsrunde keine Durchbrüche zu erwarten. Aber die Chancen auf Fortschritte seien höher als zuvor.