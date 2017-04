UN-Resolution: Möglicher Giftgasangriff in Syrien soll verurteilt werden

05.04.2017 New York. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem der mutmaßliche Giftgasangriff in Syrien verurteilt und rasch aufgeklärt werden soll. Die Resolution könnte heute bei der Sitzung des Rats in New York zur Abstimmung kommen. Sanktionen, etwa gegen das syrische Regime von Präsident Baschar al-Assad, sieht der Resolutionsentwurf nicht vor - diese werden lediglich angedroht. Bei dem mutmaßlichen Angriff mit Giftgas waren in dem Bürgerkrieg mindestens 58 Menschen getötet worden, darunter 19 Kinder und elf Frauen.