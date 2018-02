UN-Nothelfer: stundenweise Feuerpause in Syrien reicht nicht

27.02.2018 Genf. Eine stundenweise Feuerpause in Syrien reicht nach UN-Angaben nicht aus, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen. "Es ist eine Frage von Leben und Tod", sagte der Sprecher der UN-Nothilfe. Am Morgen sei die Rebellenregion Ost-Ghuta bei Damaskus noch beschossen worden, unter solchen Bedingungen könnten keine Hilfsgüter geliefert werden. Die Menschen brauchten eine Feuerpause von 30 Tagen. In Ost-Ghuta sind 400 000 Zivilisten unter menschenunwürdigen Bedingungen eingekesselt. Es fehlt an Medikamenten und Verbandsmaterial, sowie an Nahrungsmitteln.