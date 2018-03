UN-Hochkommissar für Menschenrechte: Kriegsverbrechen in Ost-Ghuta

02.03.2018 Genf. Die endlosen Bombardierungen und Raketenangriffe auf Zivilisten in Ost-Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt und im Rest des Landes könnten Kriegsverbrechen sein. Das sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, in Genf bei einer Dringlichkeitssitzung im UN-Menschenrechtsrat. "Was wir in Ost-Ghuta und anderswo in Syrien sehen, sind wahrscheinlich Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit" sagte Said. Angesichts der Kämpfe in Ost-Ghuta, wo laut UN 400 000 Zivilisten eingeschlossen sind, hatte Großbritannien die Sitzung beantragt.