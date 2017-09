UN: Bangladeschs Rohingya-Camps sind voll

05.09.2017 Dhaka. Die Aufnahme von Rohingya-Flüchtlingen aus Myanmar im Nachbarland Bangladesch stößt nach Angaben der Vereinten Nationen an ihre Grenzen. Die Flüchtlingscamps seien voll, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk. Mindestens 123 000 Angehörige der muslimischen Minderheit seien bereits vor der Gewalt in Myanmar geflohen, teilte das UNHCR mit. Seit Ausbruch der Gewalt sollen mindestens 400 Menschen getötet worden sein. Das Militär gab an, es habe gezielte Angriffe von militanten Rohingyas auf Polizeiposten und Militärstandorte gegeben.