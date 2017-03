Trumps Tochter Ivanka wird Angestellte im Weißen Haus

30.03.2017 Washington. Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, wird offiziell Angestellte im Weißen Haus. Sie werde als unbezahlte Angestellte nach all den Regeln arbeiten, die für andere Bundesbediensteten gelten, teilte Ivanka Trump mit. Ihre Rolle als Beraterin ihres Vaters ist ungewöhnlich. Dass Staats- oder Regierungschefs demokratisch nicht legitimierte Familienmitglieder ohne offizielles Amt in die Regierungsgeschäfte einbeziehen, ist in westlichen Demokratien nicht üblich.