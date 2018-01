Trump wirbt in Davos: "Perfekte Zeit" für Investitionen in USA

26.01.2018 Davos. Vor der Finanz- und Wirtschaftselite in Davos hat US-Präsident Donald Trump um Investitionen in die USA geworben und den Konzernchefs eine glänzende Zukunft in Amerika versprochen. "Nie war die Zeit besser, um einzustellen, zu wachsen und zu investieren", sagte Trump in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum. "Jetzt ist die perfekte Zeit, ihren Betrieb und ihre Investitionen in die Vereinigten Staaten zu bringen", sagte Trump vor hunderten Unternehmern und Spitzenpolitikern. Zuvor hatten Top-Manager, darunter Siemens-Chef Joe Kaeser, Trump für seine Steuerreform gelobt.