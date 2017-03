Trump reist zu Nato-Treffen im Mai nach Brüssel

22.03.2017 Washington. US-Präsident Donald Trump wird bei einem Treffen von Staats- und Regierungschefs der Nato in Brüssel Ende Mai dabei sein. Der Präsident freue sich darauf, sich mit seinen Gegenübern von der Nato zu treffen, um sein Bekenntnis zur Nato zu bekräftigen und Themen zu diskutieren, die für das Bündnis entscheidend seien, heißt es aus dem Weißen Haus. Trump werde zu Vorbereitung Generalsekretär Jens Stoltenberg am 12. April in Washington empfangen.