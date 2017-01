Trump macht in "Bild"-Interview Rundumschlag

16.01.2017 Washington. In einem Rundumschlag hat der künftige US-Präsident Donald Trump Leitlinien seiner Präsidentschaft umrissen. In einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" in New York bewertete er die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel äußerst kritisch. Die USA würden von seinem ersten Amtstag an auf sichere Grenzen setzen. Trump deutete auch eine Neubewertung der Russland-Sanktionen an. Die Nato bezeichnete Trump erneut als obsolet. Die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran ließ er offen.