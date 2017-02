Trump kommt nicht zum traditionellen Korrespondenten-Galadinner

25.02.2017 Washington. US-Präsident Donald Trump wird nicht am traditionellen jährlichen Galadinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten teilnehmen. Das teilte er via Twitter mit und schloss mit den Worten: "Habt einen großartigen Abend." Die Galaveranstaltung findet dieses Jahr am 29. April statt, im Mittelpunkt steht in der Regel eine launige Rede des jeweiligen US-Präsidenten, in der er die Medien, andere Politiker und zumeist auch sich selber aufspießt. Eine Überraschung ist seine Absage angesichts seiner unablässigen Attacken gegen die Medien nicht.