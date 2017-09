Trump kündigt Steuerreform an - Finanzierung unklar

28.09.2017 Washington. US-Präsident Donald Trump will die Menschen in seinem Land mit einer umfassenden Steuerreform finanziell entlasten. "Es wird eine historische Steuerentlastung für das amerikanische Volk", sagte Trump. Allerdings ist der Erfolg des vorgelegten Entwurfes höchst fraglich. Experten berechneten, die Pläne würden Kosten in Form von Steuermindereinnahmen von 2,2 Billionen Dollar verursachen. Wie der hoch verschuldete amerikanische Staat diese Lücke schließen will, wurde in den Aussagen von Donald Trump zunächst nicht deutlich.