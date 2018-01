Trump beschließt mit Rede Weltwirtschaftsforum in Davos

26.01.2018 Davos. Der Höhepunkt kommt zum Schluss: Zum Ende des Weltwirtschaftsforums in Davos wird US-Präsident Donald Trump heute seine mit Spannung erwartete Rede vor Vertretern der weltweiten Wirtschafts- und Finanzelite halten. Es gilt als wahrscheinlich, dass Trump seine umstrittene, wirtschaftsnationalistische "America-First"-Agenda zum Kern seiner einstündigen Rede machen will. Und, so mutmaßen US-Politiker: Er werde über seine Erfolge sprechen. "Er lobt sich gern selbst", sagte ein ranghoher US-Politiker in Davos, der namentlich nicht genannt werden wollte.