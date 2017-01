Trump: Werden das Land vereinen und groß machen für jedermann

20.01.2017 Washington. Donald Trump will als Präsident der USA das gespaltene Land zusammenbringen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte Trump am Abend zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln-Memorial in Washington. Diese Reise habe vor 18 Monaten begonnen, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Er sei nur der Botschafter. Es habe eine Bewegung begonnen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe. Man wolle nun echten Wandel im Land. Heute wird Trump den Amtseid ablegen und Barack Obama als Präsident ablösen.