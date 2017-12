Trump: Ruf des FBI ist so ramponiert wie noch nie

03.12.2017 Washington. Nach immer neuen Schlagzeilen um die Ermittlungen in der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump das FBI und insbesondere dessen früheren Chef James Comey scharf angegriffen. "Nach Jahren von Comey als Leiter, mit der vorgetäuschten und unehrlichen Clinton-Untersuchung, ist die Reputation des FBI ramponiert - so schlimm wie nie in der Geschichte!", schrieb Trump auf Twitter. Mit der Clinton-Untersuchung bezog sich Trump auf Comeys Ermittlungen in der E-Mail-Affäre um Ex-Außenministerin Hillary Clinton, die aber nicht zu einer Anklage geführt hatten.