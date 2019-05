Trump-Regierung erlässt Gewissensklausel für Abtreibungen

02.05.2019 Washington. US-Präsident Donald Trump will die Rechte von Ärzten und anderen Gesundheitsmitarbeitern stärken, die aus Glaubensgründen keine Abtreibungen oder andere Eingriffe durchführen wollen. Es gehe um den "Schutz der Gewissensrechte", sagte Trump. Das Gesundheitsministerium erließ eine Gewissensklausel. Demnach müssen etwa Krankenhäuser, die Geld aus Bundesprogrammen bekommen, nachweisen, dass sie sich an Regeln halten, mit denen religiösen Rechte geschützt werden sollen. Bürgerrechtsorganisationen sehen in der Klausel einen Angriff auf die Rechte von Patienten.