Trump: Beteiligter an Bengasi-Attentat festgenommen

30.10.2017 Washington. Das Weiße Haus hat die Festnahme eines Libyers bekanntgegeben, der 2012 an der Ermordung von vier Amerikanern im US-Konsulat in der Stadt Bengasi beteiligt gewesen sein soll. Der Mann solle unter US-Recht angeklagt werden, teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Bei dem Attentat am 11. September 2012 waren der US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, und drei weitere Amerikaner ums Leben gekommen. Trump gab der damaligen Außenministerin Hillary Clinton eine Mitschuld.