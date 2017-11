Trudeau erinnert sich in Vietnam an seine Backpacker-Zeit

08.11.2017 Hanoi (dpa) – Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat während eines Staatsbesuchs in Vietnam in Erinnerungen an seine Zeit als Backpacker geschwelgt. "Ich war 1995 auf einem Rucksack-Trip mit Freunden hier und es ist wunderbar zu sehen, wie viel sich verändert hat und wie viel gleich geblieben ist", sagte Trudeau auf einer Pressekonferenz mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc in Hanoi. Trudeau, heute einer der jüngsten Ministerpräsidenten in der Geschichte Kanadas, war damals Mitte 20.