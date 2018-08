Trotz Streit mit Bund: Bayern zahlt Familiengeld aus

31.08.2018 München. Trotz des nach wie vor ungelösten Streits mit der Bundesregierung will die bayerische Staatsregierung von Anfang September an das neue Familiengeld im Freistaat auszahlen. Rund 240 000 antragsberechtigte Kinder gibt es in Bayern. Laut Ministerpräsident Markus Söder wurden bereits 125 000 Bescheide erstellt und versendet. Zwischen Bayern und dem Bund gibt seit Wochen Streit über die Anrechnung des Familiengeldes auf Hartz-IV-Leistungen. Bayern will von September an Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat und Kind zahlen.