Tropensturm "Harvey" bringt Fluten und Verwüstung nach Texas

27.08.2017 Houston. Verheerende Regenmassen und Überschwemmungen, Tod und Zerstörung: Der Wirbelsturm "Harvey" hat am Wochenende in Südtexas dramatische Verwüstungen angerichtet. Vor allem Houston hatte ein hochgefährliches Problem: Sintflutartiger Dauerregen führte in vielen Teilen der Millionenstadt zu massiven Überflutungen. Menschen waren in Häusern eingeschlossen, Autos standen bis zu den Dächern im Wasser, eine Frau ertrank beim Verlassen ihres Wagens. Auch in anderen Teilen des US-Staates gab es Sturmschäden an Häusern, entwurzelte Bäume und umgestürzte Strommasten.