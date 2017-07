Trauer im Camp Castor - Von der Leyen gedenkt toter Soldaten in Mali

30.07.2017 Gao (Berlin) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bei einem Feldgottesdienst in Mali der bei einem Hubschrauberabsturz gestorbenen Soldaten der Bundeswehr gedacht. "Dieser Verlust wiegt schwer", sagte sie unmittelbar nach der halbstündigen Zeremonie, an der rund 100 Soldaten teilnahmen. Seit Jahren ist kein Soldat der Bundeswehr mehr im Einsatz gestorben - am Mittwoch waren zwei Deutsche mit einem Hubschrauber abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Ursache ist noch unklar.