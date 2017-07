Tragödie in Texas: Acht Tote in Lkw entdeckt

23.07.2017 San Antonio. Im Laderaum eines Lastwagens im US-Bundesstaat Texas sind acht Tote gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass es sich um illegale Migranten handelt. Man habe es wahrscheinlich mit Menschenschmuggel zu tun. Insgesamt sollen in dem Lkw 38 Menschen gewesen sein, der Fahrer wurde festgenommen. Zwanzig Menschen wurden in "ernstem oder sehr ernstem Zustand" in Krankenhäuser gebracht. Viele litten unter starker Dehydrierung und Überhitzung. In Texas ist es zur Zeit sehr heiß. Der Lastwagen wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt.