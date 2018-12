Touristin überlebt Hunderte Meter Sturz

30.12.2018 Schönau am Königssee. Eine Touristin ist am Königssee mehrere Hundert Meter in einen Graben gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Bergwacht Berchtesgaden konnte die Chinesin nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes mithilfe zweier Hubschrauber retten. Die Frau hatte selbst einen Notruf abgesetzt, konnte aber nicht genau sagen, wo sie losgegangen war, wo sie hinwollte und wo sich befand. Während der aufwendigen Suche entdeckte eine Gruppe der Bergwacht eine Fußspur im Schnee, die an einer steilen Rinne endete. Das Notarzt-Team seilte sich ab und fand die Frau.