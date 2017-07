Tonnenweise Elektroschrott brennen in Bad Harzburg

12.07.2017 Bad Harzburg. Bei einer Entsorgungsfirma für alte Elektrogeräte in der Nähe von Bad Harzburg in Niedersachsen ist ein größeres Feuer ausgebrochen. 50 bis 60 Tonnen Elektroschrott seien am Dienstagabend in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Eine dichte Rauchsäule stieg auf. Die Einsatzkräfte riefen die Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zunächst war unklar, ob Gefahr für die Anwohner bestand. Rund 200 Einsatzkräfte eilten zu dem Brandort.