Tom Kaulitz von Ex-Frau Ria Sommerfeld geschieden

24.08.2018 Los Angeles. Tom Kaulitz, Gitarrist der Band Tokio Hotel und derzeitiger Partner von Model Heidi Klum, ist nun offiziell von seiner Ex-Frau geschieden. Die Scheidung von Kaulitz und Ria Sommerfeld sei am 17. August amtlich geworden, bestätigte der Superior Court in Los Angeles. Kaulitz hatte den Scheidungsantrag im September 2016 eingereicht, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht. Der Musiker und die frühere Schönheitskönigin Sommerfeld hatten im Jahr zuvor in Los Angeles geheiratet.