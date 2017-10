Tolu-Anwalt bleibt nach Steudtner-Freilassung zurückhaltend

27.10.2017 Berlin. Der Anwalt der deutschen Journalistin Mesale Tolu knüpft an die Freilassung von Peter Steudtner aus türkischer Untersuchungshaft keine großen Erwartungen für seine Mandantin. Die Politik der Türkei folge zumindest an dieser Stelle keiner Rationalität, sagte der Jurist Dieter Hummel der "Frankfurter Rundschau". "Wir können nur hoffen", fügte der Anwalt hinzu. Tolu wurde am 30. April in Istanbul festgenommen. Sie arbeitete als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha.