Teil-Ausschluss der Öffentlichkeit im Prozess um Studentin

05.09.2017 Freiburg. Im Mordprozess gegen Hussein K. wird die Öffentlichkeit in Teilen ausgeschlossen. Die Zuschauer müssen den Saal verlassen, während der Beschuldigte unter anderem Angaben zu seiner Sexualbiografie machen will. Weitere Angaben zur Person des Angeklagten will das Landgericht Freiburg aber öffentlich besprechen lassen. Hussein K. soll im vergangenen Oktober eine Studentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet haben. Er soll die 19-Jährige an den Rand eines Flusses gelegt haben, sie ertrank.