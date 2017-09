Technische Probleme zwingen Jet zu Landung in Schönefeld

23.09.2017 Berlin. Technische Probleme haben eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft SunExpress mit rund 100 Passagieren an Bord zu einer Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld gezwungen. Der Pilot meldete die Schwierigkeiten am späten Abend, wie die Airline und der Flughafen mitteilten. Gefahr für die Passagiere bestand nach Angaben eines Flughafensprechers zu keiner Zeit. Die Maschine war auf dem Weg von Hamburg nach Izmir in der Türkei. Die gestrandeten Fluggäste verbrachten nach Angaben einer Airline-Mitarbeiterin die Nacht am Flughafen.