10.07.2017 New York. An der Wall Street haben die Technologieaktien zum Wochenstart ihre Gewinne vom Freitag ausgebaut. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen rutschte minimal ins Minus. Der Dow gab am Ende um 0,03 Prozent auf 21 408 Punkte nach. Der Eurokurs zeigte sich wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1400 US-Dollar.