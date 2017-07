Taxi in Boston fährt in Passanten - mindestens zehn Verletzte

03.07.2017 Boston. Ein Taxi ist in der US-Stadt Boston in eine Gruppe von Passanten gefahren. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, berichteten CNN und lokale Sender unter Berufung auf Polizeiangaben. Demnach gehen die Behörden davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Es gebe keine Hinweise auf eine absichtliche Tat, zitierten die Medien die Polizei. CNN-Angaben zufolge verwechselte der Fahrer vermutlich die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr in ein Gebäude. Die Polizei habe ihn unmittelbar nach dem Zwischenfall vernehmen können.