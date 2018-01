Tauwetter in Korea? Südkorea schlägt dem Norden Gespräche vor

02.01.2018 Seoul. Inmitten des verschärften Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas gehen Süd- und Nordkorea wieder aufeinander zu. Einen Tag nach dem überraschenden Gesprächsangebot Nordkoreas schlug der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myong Gyon eine Zusammenkunft in der nächsten Woche im Grenzort Panmunjom vor. Zunächst soll es über eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar gehen. Denn daran hat Nordkorea Interesse gezeigt. Er hoffe aber, dass beide Seiten auch über eine Verbesserung ihrer Beziehungen reden könnten, so Cho.