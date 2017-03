Tausende protestieren in Russland - Nawalny festgenommen

26.03.2017 Moskau. In Russland sind Tausende Menschen einem Aufruf des Oppositionellen Alexej Nawalny gefolgt und haben gegen Korruption in der Staatsspitze demonstriert. Nawalny selbst wurde gleich zu Beginn einer nicht genehmigten Kundgebung im Zentrum von Moskau festgenommen, wie die Agentur Tass meldete. Auch mehr als 100 seiner Anhänger wurden nach inoffiziellen Behördenangaben in Gewahrsam genommen. Überall in der Hauptstadt wurden massiv Sicherheitskräfte eingesetzt. In St. Petersburg versammelten sich nach Augenzeugenberichten mehrere Tausend Demonstranten.