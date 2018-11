Tausende demonstrieren in Buenos Aires gegen G20

30.11.2018 Buenos Aires. Am ersten Tag des G20-Gipfels haben Tausende Menschen in Buenos Aires gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer protestiert. Die Demonstranten zogen über die Prachtstraße der argentinischen Hauptstadt Richtung Kongress und skandierten: "Raus mit Trump und den imperialistischen Führern." Auf Transparenten war zu lesen: "Sie wollen Krieg und wir lassen sie nicht in Frieden." An der Spitze des Zugs marschierten barbusige Frauen, die sich die Flaggen der G20-Länder auf den Oberkörper gemalt hatten.