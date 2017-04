Tausende demonstrieren in Budapest gegen Orbans Machtpolitik

15.04.2017 Budapest. Tausende Menschen haben am Abend in Budapest gegen die als repressiv empfundene Politik von Ministerpräsident Viktor Orban demonstriert. Mit Trommeln und Trillerpfeifen brachten sie ihren Unmut zum Ausdruck. Zu dem Protest aufgerufen worden war über Facebook. Der Protest richtete sich gegen ein neues Gesetz, das die Schließung der angesehenen, US-geführten Central European University in Budapest nach sich ziehen könnte. Auch ein Gesetzentwurf kam zur Sprache, der vorsieht, dass Zivilorganisationen, die Unterstützung aus dem Ausland erhalten, diskriminiert werden.