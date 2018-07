Tausende demonstrieren gegen Polizeigesetz

07.07.2018 Düsseldorf. Mehrere Tausend Menschen haben in Düsseldorf gegen das geplante neue Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen demonstriert. Die Veranstalter schätzten die Zahl in einer Mitteilung auf "an die 10 000". Die Polizei sprach von 9300 Teilnehmern zu Beginn des Marsches. Aufgerufen zu dem Protestmarsch durch die Innenstadt bis zum Landtag hatte ein breites Bündnis politischer und gesellschaftlicher Gruppen. Unterstützt wurde der Protest unter anderem von den Grünen, der Linken, den Jusos sowie von Attac, Daten- und Umweltschützern, Fußballfanclubs und Antifa-Gruppen.