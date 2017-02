Tatverdächtiger nach Reihe von Bombendrohungen gefasst

17.02.2017 Wernigerode. Nach Bombendrohungen in Sachsen-Anhalt und Sachsen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Er sei am Morgen in Wernigerode im Harz gefasst worden, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Der Mann habe angegeben, dort in einem Hotel gewohnt zu haben. Es sei vorsorglich evakuiert und überprüft worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Mann handelt, der am Montag in einem Magdeburger Hotel eine Drohung hinterlassen hatte. Er soll auch für einen Sprengstoffalarm in einem Leipziger Hostel am Samstag vergangener Woche verantwortlich sein.