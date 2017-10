Tatverdächtiger nach Messerattacken in München festgenommen

21.10.2017 München. Nach den Messerattacken in München ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann soll an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt sechs Menschen mit Messern angegriffen haben, vier wurden verletzt. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, er habe zunächst versucht zu fliehen. Der Mann habe seine Opfer wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei. Das Motiv und die Hintergründe blieben zunächst unklar, ob der Festgenommene auch wirklich der Täter sei, müsse noch geklärt werden.