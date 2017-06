Tanklaster explodiert - Medien: Mehr als 120 Tote in Pakistan

25.06.2017 Islamabad. Die Explosion eines verunglückten Tanklastzugs in Pakistan hat mehr als 120 Menschen in den Tod gerissen. Das berichteten nationale Medien unter Berufung auf Rettungskräfte. Der Lastwagen sei umgestürzt und der Treibstoff ausgelaufen, hieß es in den Medienberichten weiter. Menschen aus der Gegend seien zusammengekommen, um den Kraftstoff abzuschöpfen. Laut Augenzeugen rauchten einige Menschen in der Nähe. Das könnte das Inferno ausgelöst haben. Dutzende Fahrzeuge, darunter 75 Motorräder und vier Autos, seien in Brand geraten.