TV-Berichte: Terroristen können Bomben in Laptops verbergen

01.04.2017 Washington. Terrororganisationen haben nach Erkenntnissen von US-Ermittlern Methoden entwickelt, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verbergen. Der Sprengstoff werde möglicherweise von den Scannern bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen nicht entdeckt, hieß es in Berichten der Fernsehsender CNN, CBS und anderen. Sie berufen sich auf Informanten bei der US-Bundespolizei FBI und andere Quellen aus Geheimdiensten. Das US-Heimatschutzministerium bestätigte die Fernsehberichte nicht.