Türkischer Wirtschaftsminister will in Köln Wahlkampf machen

05.03.2017 Köln. Der Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland geht weiter. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci will heute Abend in einem Kölner Hotel auftreten. Das geht aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervor. Schon mehrere derartiger Veranstaltungen wurden abgesagt. Präsident Erdogan forderte, die Verantwortlichen müssten wegen "Beihilfe zum Terror vor Gericht kommen". Deutsche Politiker nannten die Angriffe "völlig überzogen". Außenminister Sigmar Gabriel warnte vor einer weiteren Eskalation.