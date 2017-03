Türkischer Minister: "Bin gekommen, um Euch Freude zu bereiten"

05.03.2017 Köln. Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci hat bei einem Konzertbesuch in Leverkusen zunächst auf politische Aussagen verzichtet. Es habe Spekulationen um seinen Auftritt gegeben, sagte der 56-Jährige am frühen Abend in einem Grußwort. "Ich möchte es mal so sagen: Ich bin hergekommen, um Freude zu bereiten." Er will heute Abend auch in Köln auftreten. Zuvor waren zwei Veranstaltungen mit Zeybekci in Köln und Frechen abgesagt worden. Die Absagen hatten zu großen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland geführt.