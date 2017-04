Türkische Gemeinde erwartet knappes Ergebnis bei Referendum

09.04.2017 Berlin. Die Türkische Gemeinde in Deutschland rechnet mit einem knappen Ausgang bei der hiesigen Abstimmung über die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei. "Auch wenn einem das Bild vermittelt wird, es gibt viele Ja-Sager, rechne ich mit keinem eindeutigen Ergebnis", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der Deutschen Presse-Agentur. Die in Deutschland registrierten türkischen Wähler können bereits seit zwei Wochen über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem abstimmen.