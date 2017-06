Türkische Behörden verhindern Gay-Pride-Marsch in Istanbul

25.06.2017 Istanbul. Die türkischen Behörden haben die 15. Schwulen- und Lesbenparade in der Metropole Istanbul mit einem hohen Polizeiaufgebot verhindert. Nach einem Verbot der Demonstration hielten Sicherheitskräfte die Aktivisten davon ab, sich auf der zentralen Einkaufsstraße Istiklal zu versammeln und setzte in den Seitenstraßen vereinzelt Tränengas ein. Nach Angaben der Organisatoren feuerte die Polizei auch mit Gummigeschossen auf Demonstranten. Mehrere Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen.