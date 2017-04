Türken entscheiden über Erdogans Präsidialsystem

16.04.2017 Istanbul. In einem historischen Referendum entscheiden die Türken heute über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems. 55,3 Millionen Wahlberechtigte sind im Land selber zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen. Im Ausland waren zusätzlich 2,9 Millionen Türken zur Wahl bei dem Referendum zugelassen, dort wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse werden noch am Abend erwartet. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.