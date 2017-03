Türkei-Streit: Spontan-Demo vor niederländischer Botschaft

12.03.2017 Berlin. Nach den Absagen mehrerer Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlanden haben in Berlin bis zu 300 Menschen spontan vor der Botschaft der Niederlande protestiert. Bei der Kundgebung in der Nacht sei es "emotional, aber friedlich" zugegangen, teilte die Polizei mit. Es seien türkische Fahnen geschwenkt und türkische Parolen skandiert worden. Auch vor dem niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf gab es eine Spontan-Demo von etwa 300 Menschen, die friedlich verlief.