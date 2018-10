Tödlicher Unfall am Set von Film mit Tom Hanks

12.10.2018 Los Angeles. Bei den Dreharbeiten für einen Film mit Oscar-Preisträger Tom Hanks ist ein Mitarbeiter tödlich verunglückt, wie US-Medien berichten. Der Mann, der zuvor als Soundmixer an Filmen wie "The Avengers" und "Jack Reacher" mitgewirkt hatte, war am Set im US-Staat Pennsylvania nach Angaben der Polizei von einem Balkon eines Apartmenthauses mehrere Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Er sei im Krankenhaus gestorben. Das für den Film "You Are My Friend" zuständige Studio Sony Pictures sprach von einer "niederschmetternden Tragödie".