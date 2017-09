Täter von Villingendorf weiter auf der Flucht

18.09.2017 Villingendorf. Seit Donnerstagabend ist ein Mann auf der Flucht, der im Schwarzwald drei Menschen erschossen haben soll - darunter seinen sechsjährigen Sohn. Die Polizei durchsucht unter anderem ein großes Waldgebiet. In der Nähe war der Wagen des 40-Jährigen entdeckt worden. Zeugen wollen am Donnerstag in dem Wald auch Schüsse gehört haben. Nach dem verdächtigen Kroaten wird international gefahndet. Er soll seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben.