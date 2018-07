Syrische Weißhelme über Israel gerettet

22.07.2018 Tel Aviv. In einer bisher beispiellosen Rettungsaktion sind Hunderte Mitglieder einer syrischen Zivilorganisation und deren Familien mit Hilfe Israels aus umkämpften Gebiet in Sicherheit gebracht worden. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums teilte mit, es handele sich um Mitarbeiter der syrischen Hilfsorganisation Weißhelme. Außenminister Heiko Maas bestätigte die Aufnahme von Weißhelmen in Deutschland. Nach Angaben der "Bild" handelt es sich um rund 50 der Flüchtlinge. Bundesinnenminister Horst Seehofer erteilte eine Aufenthaltsgenehmigung.